GEDANKEN ZUM FEST Es war ein kühler, verregneter Samstag – nur ein paar Tage her. Ich sass mit meinem Freund bei unserem Lieblingsbier. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Es war kurz nach fünf. Draussen war es schon dunkel. Nur der Schnee fehlte.

«Hey», sagte mein Freund, «du bist doch Pfarrer.» Ich nickte kurz. «Kannst du mir mal erklären, was Weihnachten für dich bedeutet?» Ohne weiter nachzudenken antwortete ich: «Klar, an Weihnachten ist Jesus auf die Welt gekommen. In Bethlehem, in einem Stall.»

Immer dann, wenn mein Freund diesen konzentrierten, leicht angestrengten Blick aufsetzt und seinen Kopf behutsam zur linken Schulter neigt, weiss ich, dass er mit einer Antwort nicht zufrieden ist. «Ja klar, die Weihnachtsgeschichte kenne ich natürlich auch», sagte mein Freund. «Aber mich…