BirdLife Schweiz hat den Vogel des Jahres 2021 gekürt. Er stehe für den Erfolg von Schutzmassnahmen – aber auch für den mangelnden Einbezug der Biodiversität in raumplanersiche Angelegenheiten.

Ältere, auf dem Land lebende Generationen mögen sich noch an die weit hörbaren nächtlichen Rufe des Steinkauzes erinnern. Und dabei vielleicht auch erschaudern: Auf Rätoromanisch heisst der Kauz nämlich «Tschuetta de la mort» – Totenvogel. Warum dieser makabre Name? Bei schwerkranken und sterbenden Menschen wurde früher in ihrem Zuhause eine sogenannte Totenwache gehalten, wobei im Zimmer mit dem Krankenbett die ganze Nacht Licht brannte. Dies wiederum lockte Nachtfalter an, welche von anwesenden Steinkäuzchen gejagt und gefressen wurden. Gleichzeitig ertönte dann zwischendurch auch mal ihr…