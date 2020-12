... vielmehr aber auch nicht. Zwar ging der diesjährige November bereits auf Tuchfühlung mit dem Winter: Die Temperaturen fielen ins Minus, die Bergspitzen wurden gepudert. Doch insgesamt präsentierte sich der Monat überdurchschnittlich trocken und auch mild – zumindest oberhalb der Nebelgrenze. Ein Extrem ist das jedoch nicht, wie SRF Meteo kürzlich am Beispiel Adelbodens aufzeigte. Zwar lag dort in den Novembern der letzten Jahren meist mehr Schnee, den Spitzenwert lieferte das Jahr 2015, in dem zwischenzeitlich ein halber Meter lag. 2011 hingegen war komplett weissfrei, während in diesem November immerhin während kurzer Zeit eine Schneedecke von fünf Zentimetern das Gelände überzog. In den kommenden Tagen könnte sich das nun ändern.

Unserer stets mit Kamera bewaffneten Leserschaft ist…