Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, meldete eine Frau aus Thun der Kantonspolizei Bern, dass sie gleichentags mehrere Anrufe von «falschen Polizisten» erhalten habe. Die Täter hatten die Frau im Gespräch dazu gebracht, auf der Bank mehrere tausend Franken abzuheben und diese für eine angebliche polizeiliche Spurensicherung im Briefkasten zu hinterlegen. Dieses Geld war denn auch von einem Täter abgeholt worden. In der Folge hätten die «falschen Polizisten» wieder angerufen und noch einmal Geld gefordert. Die Frau schöpfte Verdacht und meldete diesen der Kantonspolizei Bern.

Im Zuge der sofort aufgenommenen Ermittlungen und gezielten Fahndungsmassnahmen konnten am Nachmittag zwei Männer angehalten werden, als sie am Domizil der Frau die zweite Abholung tätigen wollten. Die beiden 29- bzw. 27-jährigen Männer wurden durch die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte verhaftet und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Anlässlich der Einvernahmen konnten die beiden Verhafteten auch mit einem Betrug von «falschen Polizisten» vom 1. Dezember 2020 in Langenthal in Verbindung gebracht werden. Dort hatten sie mutmasslich über 10'000 Franken abgeholt, welche eine Frau nach mehrmaligen Anrufen, bei denen sie von der Täterschaft massiv unter Druck gesetzt worden war, im Briefkasten hinterlegt hatte. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Die Kantonspolizei Bern erinnert an dieser Stelle auf das zentrale Merkmal der Betrugsmasche der «falschen Polizisten»:

Wenn ein «Polizist» oder eine «Polizistin» am Telefon Ihr Geld oder Ihre Wertsachen will – dann ist es ein Betrug!»



Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor den «falschen Polizisten» finden sie hier im Internet.