Die Meldung zu einem Gasereignis am Bahnhof Münsingen ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kurz vor 20 Uhr, ein. Der Meldung waren Feststellungen eines starken Gasgeruchs in Spiez vorausgegangen, der mit einem Güterzug in Verbindung gebracht werden konnte, der von Italien herkommend in Richtung Bern unterwegs gewesen war. Der Güterzug wurde daraufhin in Münsingen angehalten. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr unterbrochen und der Bahnhof grossräumig abgesperrt.

Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern und der Feuerwehr Münsingen stellten einen undichten Verschluss beim betroffenen Güterwagon fest. Es gelang ihnen in der Folge diesen zu schliessen. Der Lokführer wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Bahnverkehr zwischen Bern und Thun musste für mehr als drei Stunden unterbrochen werden. In dieser Zeit wurden Ersatzbusse eingesetzt. Der Bahnhof Münsingen wurde ebenfalls für mehrere Stunden grossräumig abgesperrt. Davon waren Bahnhofplatz, Busbahnhof, Unterführung Schlossstrasse, Alte Bahnhofstrasse und Dorfmattweg betroffen.