Getrud-Elisabeth erblickte am 17. Januar 1937 als jüngstes von zehn Kindern auf dem Pöchti als Tochter von Abraham Lauber und Rosina geb. Rieder das Licht der Welt. Noch im gleichen Jahr zog die Familie um in die Liegenschaft «Steg» (Achseten), da der Vater die Bäckerei vom Grossvater übernehmen konnte. Trudi wuchs mit vier Schwestern und fünf Brüdern auf. Ein einschneidendes Erlebnis erfolgte im Jahr 1944, als die Mutter, Rosina Lauber, von einem Tag auf den anderen mit 49 Jahren einen Herzstillstand erlitt und sofort tot war. Trudi schrieb in ihren Notizen: «Das war schlimm für die grosse Familie. Aber ich musste nichts entbehren, da die Schwestern die Mutter sehr gut ersetzten. Auch die Lehrerin Luise Wäfler-Oester kümmerte sich liebevoll um mich.»

Im Jahr 1953 wurde Trudi in der…