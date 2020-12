JANUAR

Das Jahr startet mit einem Triumph für Adelboden: Das Projekt Snowfarming gewinnt den Innovationspreis 2019. Verliehen wird dieser von der Volkswirtschaft Berner Oberland, die Gewinner erhalten 3000 Franken.

Weniger ruhmreich geht es am Nachbarshang zu. Die Weltcuprennen am Chuenisbärgli fahren seit Längerem Defizite ein, der Ruf nach mehr Subventionen wird auch im grossen Rat laut. Kürzlich hat der Kanton nun die Unterstützungsbeiträge fürs Jahr 2021 bekannt gegeben: Die Weltcuprennen in Wengen und Adelboden erhalten 370 000 Franken – fast das Vierfache vom Vorjahr. Der Anstieg ist auch, aber nicht nur, Corona geschuldet.

Krattigen und die BDP verliert einen Sitz im Kantonsparlament. Anita Luginbühl tritt nach zehn Jahren als Grossrätin – sechs davon als Fraktionspräsidentin –…