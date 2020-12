JULI

Für den Tourismus beginnt der Sommer vielversprechend: Mangels Alternativen zieht es Schweizer Feriengäste massenhaft in die Region. Das läuft mancherorts nicht ohne negative Begleiterscheinungen ab. So hat insbesondere Kandersteg mit Parkplatzproblemen und Wildcampern zu kämpfen. Bei diversen Sportevents normalisiert sich die Lage nun ein wenig. So kann, wenn auch mit einigen Einschränkungen, etwa der Vogellisi-Berglauf stattfinden (bei dem OK-Chef Jonathan Schmid wieder einmal alle hinter sich lässt). Auch andernorts wird gelaufen: Am Swissalpine Davos K43 läuft die Kanderstegerin Natascha Baer an die Spitze. Doch nach wie vor sorgt das Coronavirus für Unsicherheit. So muss das schon einmal verschobene Oberländische Schwingfest in Frutigen endgültig abgesagt werden. Auch die…