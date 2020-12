WETTER Starke Temperaturschwankungen im November und Dezember führten abwechselnd zu extremer Kälte und Wärmeeinbrüchen. Innert kurzer Zeit ergaben sich in Adelboden sehr unterschiedliche und faszinierende Ansichten.

Dank des schönen und warmen Wetters im November war es oftmals unten grau und oben blau, was in der Höhe zu wunderbaren Stimmungsbildern mit weiten Nebelmeeren führte. Im Dezember wechselten sich dann Eiseskälte und Wärmeeinbrüche innerhalb kurzer Zeit ab. Regen, der in Schnee überging, schuf für das Auge des Betrachters respektive des Wanderers entlang der Engstlige schwer beladene Tannen, die in der Kälte wie erstarrt schienen. Leider war dies nur von kurzer Dauer, weil der aufkommende Föhn der winterlichen Pracht jeweils rasch ein Ende setzte.

FRITZ INNIGER

Weitere…