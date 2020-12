Zweierlei Natur

Hat hier jemand etwas gegen die Natur? Kaum: «Natur» ist ein positiv besetztes Wort, Natur ist gut und schön.

Allerdings wird der Begriff sehr unterschiedlich verwendet. In der Kurzform: Für die einen ist der Mensch Teil der Natur, für andere steht er ausserhalb der Natur. Letztere neigen dazu, alles menschliche Treiben als «Eingriff in die Natur» zu definieren – und oftmals zu kritisieren. In extremis empfinden sie unsere Spezies als Störfaktor auf der Erdoberfläche; nur ohne menschliche Aktivitäten würde die Natur wieder im wohlverdienten, prächtigen Urzustand erblühen. In dieser Denkschule finden sich radikale Umweltschützer und – aktuell – die immer zahlreicheren Veganerinnen und Veganer. Die Natur, der sie sich nicht zugehörig fühlen, wollen sie nur sehr zurückhaltend…