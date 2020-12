Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch

«Die Welt steht Kopf», schreibt Hotelier René Maeder aus Kandersteg – und spielt damit auf das Weihnachtsfest 2020 an, bei dem aus bekannten Gründen einiges drunter und drüber geht. Als Symbol für diese chaotische Zeit hängt der Christbaum im Waldhotel Doldenhorn dieses Jahr kopfüber von der Decke. Festlich geschmückt ist er aber gleichwohl, denn «die Hoffnung stirbt zuletzt», so Maeder. «Das bevorstehende Weihnachtsfest und der Jahreswechsel geben uns Gelegenheit nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben.»