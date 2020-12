Markus Schnidrig wurde am 28. April 1951 als ältestes von vier Kindern von Samuel und Maria Schnidrig-Schär in der Bäckerei Kandergrund geboren. Schon früh musste er Verantwortung übernehmen, zum Beispiel auf dem «Brot-Cheer». Fragte man den kleinen Markus, was er später werden möchte, antwortete er: «Orgellehrbub und Eisenbahner.» Beim Bahnhof Kandergrund durfte er jeweils unter Aufsicht des Bahnhofvorstands das Weichenstellwerk bedienen. Kurzerhand baute er es zu Hause an den Wäscheleinen mit farbigen Wäscheklammern nach. Von der Laube aus beobachtete er die oben am Hang vorbeifahrenden Züge und stellte mit den Wäscheklammern die Weichen.

Während die Hauptberufswünsche im Laufe seiner Kindheit wechselten, blieb er dem Orgelwunsch treu. In der neunten Klasse wechselte er vom Klavier auf…