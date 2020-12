Kirchturmgemüse auf Schieferplatte

Seit einigen Tagen liegt auf unserem Couchtisch ein Buch im handlichen Single-Schallplattenformat – für jüngere Leserinnen und Leser: 20 × 20 Zentimeter. Es trägt den Titel «C’est quoi sur l’ardoise?», frei übersetzt: «Was hat es auf der Schiefertafel?». Im Untertitel liegt ein Teil der Antwort: «Recettes faciles du Sens de la Terre: Einfache Rezepte aus der Landküche».

Nun ist «Sens de la Terre» auch der Name eines Restaurants in F-24 360 P iégut-Pluviers. Piégut-Pluviers? Da musste ich schon googlen: Der Ort mit gut 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Département Dordogne, also etwa in der Mitte von nirgendwo im Südwesten Frankreichs zwischen Limoges und Bordeaux. Dort hatten die Köchin Claire mit ihrem Luzerner Mann Leo das Lokal 2014…