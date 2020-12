Am Mittwoch ging um zirka 22.15 Uhr bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eines Überfallalarms aus einem Tankstellenshop an der Krankenhausstrasse in Thun ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Unbekannter die Mitarbeitenden kurz nach der Ladenschliessung beim Hintereingang überrumpelt und sich so Zugang zum Shop verschafft. Im Innenraum bedrohte der Mann die Mitarbeitenden mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Beim Überfall wurde eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Der Täter wird als zirka 30- bis 35-jähriger, etwa 17 bis 175 cm grosser Mann von mittlerer Statur und eher dunklem Teint beschrieben. Zur Tatzeit trug er Aussagen zufolge eine grüne Wintermütze, eine dunkle Jacke, braune Halbschuhe und eine Einweg- Schutzmaske.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder zwischen 22 und 22.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tankstellenshops gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.