(K)EINE NEIDKOLUMNE

Kinder, vor allem die jüngeren, haben einen unverstellten Blick auf die Welt. Wenn sie zum Beispiel einen Menschen sehen, der an einer Ecke steht und bettelt, dann berührt sie das. Ihr erster Impuls ist, dem anderen zu helfen. Wie der in diese Lage gekommen ist, ob er gar selbst Schuld hat an seinem Schicksal – solche erwachsenen Fragen stellen sich die Kleinen nicht. Nun heisst es ja in der Bibel, wir alle sollen werden wie die Kinder, und so erlaube ich mir manchmal ganz kindliche Emotionen. Zum Beispiel wenn ich mir das Vermögens ranking anschaue, das soeben wieder im Wirtschaftsmagazin «Bilanz» erschienen ist. Was lese ich da? Selbst im Corona-Jahr konnten die 300 reichsten Bewohner der Schweiz ihr Vermögen um 5 Milliarden auf 707 Milliarden Franken vermehren. An…