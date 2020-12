«Weihnachten» liegt in den Tropen

Im warmen Indischen Ozean, irgendwo zwischen Indonesien und Australien, befindet sich die Weihnachtsinsel. Ihren Namen hat sie vom Datum der Entdeckung: Ein Kapitän der britischen Ostindien-Kompanie ging dort am 25. Dezember 1643 erstmals an Land. Die kleine Insel ragt gut 350 Meter über den Meeresspiegel, der höchste «Berg» ist mit 361 Metern der Murray Hill. Weil es auf dem Eiland umfangreiche Phosphatvorkommen gibt, wurde die Weihnachtsinsel 1888 von der britischen Krone annektiert und mit Gastarbeitern besiedelt. Noch immer arbeiten vor allem asiatische Kräfte in den Salzminen der Insel; rund 2000 sind es heute. Die meisten von ihnen stammen aus China, weswegen trotz des christlichen Inselnamens der Buddhismus die grösste Religionsgemeinschaft ist.…