FESTTAGE Wegen Corona können dieses Jahr nur sehr beschränkt Adventsanlässe und Weihnachtsfeiern durchgeführt werden. Das hat die Kreativität der Verantwortlichen der Landesund Allianzkirchen geweckt.

KATHARINA WITTWER

Gottesdienste auf Anmeldung mit maximal 15 Personen, dies war in letzter Zeit die Regel. Vor einer Woche erhöhte der Bundesrat die Anzahl auf 50, doch bereits heute werden möglicherweise erneut drastischere Massnahmen verordnet. Anstelle von einstündigen Sonntagspredigten bieten Kirchen Kurzandachten an, bauen Weihnachtsund Stationenwege zur freien Begehung auf oder richten Räume als persönliche Rückzugsorte ein. Ob, und wenn ja, in welcher Form die Christnachtfeiern und die Gottesdienste an Weihnachten durchgeführt werden dürfen, ist noch offen.

Viele Klicks für…