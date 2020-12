Feel the Heat

Wer erinnert sich noch an den «Dance the Warm up!»-Motivationshit und das Video der SUVA-Unfall-Präventionskampagne von 1993? Ganz gleich, wie der Winter 2021 verlaufen wird: Es macht Spass und Sinn, sich vor sportlichen Aktivitäten in der Kälte aufzuwärmen. Weitere Fundstücke zur Einstimmung auf die anstehende Schneesaison befinden sich im Onlinefundbüro des Alpinen Museums in Bern: https://www.e-fundbuero.ch/

Link zum Video: https://bit.ly/39tjhFD

Experten weltweit

Der neu gegründete Verein «Swiss Tourism Experts» vereint Beraterinnen und Berater im Tourismus mit dem Ziel, Schweizer Tourismus-Erfahrungen in internationalen Projekten einzubringen. Co-Gründer und Präsident Rafael Enzler sagt: «Die Schweiz kann auf eine über 100-jährige Tourismusentwicklung zurückblicken. Als…