Weihnachten in den Bergen

In meiner Kinderzeit verbrachten wir die Festtage in Adelboden. Das Ganze war ein riesiger Irrtum.

Aber mein Vater wollte am Weihnachtstag auf die Bretter. Und am Silvester den Sektkübel im Schnee vor dem Haus kühlen.

Damals lag noch überall hüfthoch Schnee herum – und nicht an jeder Ecke nur der Abfall des Apéro-Tourismus.

Schon früh morgens schnallte das Familienoberhaupt also am Weihnachtstag die Felle auf die Bretter und zuckelte in Richtung «Höchst» am Chuenisbärgli.

Das Schlimmste: der Bub zuckelte hinterher. Er musste. Es gab kein Pardon. Kein Sorgentelefon für die U-10-Jährigen. Und keinen Kinderschutz.

Nicht umsonst hatte das Christkind dem armen Buben ein paar neue Ski gebracht. Und diese – weil es einfach unmöglich war, Ski nett zu verpacken – hinter…