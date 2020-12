Das Jahr 2020 war anders. Anders als geplant, erwartet und erhofft. Auch Weihnachten wird anders. Während das Fest in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten meist in warmen Stuben und Kirchen mit vielen Leuten gemeinsam gefeiert wurde, wird das dieses Jahr nicht möglich sein. Alternativen sind gefragt.

Eine solche bietet der «Gschichtäwäg» für Jung und Alt. Ausgangspunkt ist der Parkplatz der Pfimi Frutigen, wo es nach einer kurzen Einführung per Videoclip in Richtung Gand weitergeht. Auf einem Rundweg von zwei Kilometern warten fünf Stationen mit ganz unterschiedlichen kurzen Weihnachtsgeschichten, welche auf Knopfdruck abgespielt werden können, auf gespannte Ohren. Neben einem schönen Spaziergang an der frischen Luft wird durch die wahren Geschichten das Wunder von Weihnachten ganz…