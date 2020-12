Wie auf Erden, so im Himmel

In der Weihnachtszeit geht es ja allbott um den Himmel und was da oben alles schwebt und uns Freude beschert. Nebst Engelscharen fliegen mittlerweile aber auch eine ganze Menge menschgemachter Dinge im Erdorbit.

Da sind die Navigationssatelliten, von denen alle profitieren, die ein Handy oder ein Navi im Auto haben. Da sind Telekommunikationssatelliten, die über dem immer gleichen Teil der Erde schweben und deren BewohnerInnen mit Fernsehbildern und anderen Medieninhalten versorgen. Da sind Satelliten auf wissenschaftlicher Mission, die unsere Erde unter die Lupe nehmen oder das Universum vermessen. Da ist die Internationale Raumstation, die in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist und seit genau 20 Jahren permanent von Menschen bewohnt ist.

Und dann ist…