SKI ALPIN Auf der Tschentenalp fanden und finden diese Woche gleich mehrere FIS-Slaloms mit Frutigländer Beteiligung statt. Eines der Rennen galt gleichzeitig als Liechtensteinische Nationalmeisterschaft. Niklas Trummer fuhr in seiner Alterskategorie auf das Podest.

MICHAEL SCHINNERLING

Zwei Slaloms standen für die Herren zu Beginn der Woche auf dem Programm. Mit 140 Skirennfahrern aus 16 Nationen war es ein breit aufgestellter Anlass. Die 461 Meter lange Strecke mit 45 Toren war anspruchsvoll. Während am Montag fast sommerliche Verhältnisse herrschten, gab es am Dienstag Schneefall und Hochnebel. «Damit kommen die Skifahrer aber gut zurecht», erklärte Alfred Zumbach, der den Anlass mitorganisierte. «Wir haben zwei tolle Slaloms erlebt mit top motivierten Fahrern», so Zumbach.

Beim…