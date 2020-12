Am letzten Mittwoch hat ein zweiter Runder Tisch im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik in der Region Blausee-Mitholz mit einem teils veränderten Teilnehmerkreis stattgefunden. Anwesend waren die Zuständigen der Firmen BLS Netz AG, SHB Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee-Mitholz AG sowie ihr Geologe Uwe Hekel, Geotest AG, Blausee AG sowie ihr Geologe Hans Rudolf Keusen sowie Vertreterinnen und Vertreter des BAFU, des BAV, des VBS, des AWA, des Regierungsstatthalteramts und der Gemeinden Kandergrund und Kandersteg.

Anknüpfend an das Ergebnis des ersten Runden Tischs haben sich die Beteiligten auf ein unabhängiges Fachbüro geeinigt, das zeitnah in einem noch zu definierenden grossräumigen Perimeter in einem umfassenden Gutachten die hydrogeologisch komplexe Situation aufarbeitet…