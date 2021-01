Das Coronavirus fordert uns seit knapp einem Jahr. Unsicherheit, der bereits hohe Stresspegel, Depressionen und im schlimmsten Fall Überlebensängste nehmen zu. Psychiater sind gefordert. Zur Lage im Tal befragte der «Frutigländer» Dr. med. Andreas Stucki, Stv. Chefarzt Psychiatrie, Leiter der Ambulanten Dienste Frutigen.

Herr Stucki, gemäss WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind Depressionen die Volkskrankheit Nummer eins. In den letzten zehn Jahren haben diese um 18 Prozent zugenommen. Können Sie das bestätigen?

Der WHO kann ich schlecht widersprechen, diese Aussage hat bestimmt Hand und Fuss. Unsere Eindrücke als Einzelpersonen zu so grossen Fragen sind immer sehr eingeschränkt und subjektiv. Ich nehme an, dass unser überfrachtetes und überstrukturiertes Leben – sei es in der Schule, am…