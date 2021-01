«24 000»

Tonnen Palmöl hat die Schweiz im vergangenen Jahr importiert, das meiste davon aus Malaysia. Es steckt zum Beispiel in Margarine, Fertigpizza, in Shampoo oder Bio-Diesel. Schweizer Raps- oder Sonnenblumenöl kann mit dem preisgünstigen Tropenprodukt nicht mithalten – die Ölpalme ist bei gleicher Fläche rund dreimal so ertragreich wie etwa Raps.

