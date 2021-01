Die Bekämpfung der Pandemie steht und fällt mit einer guten Informationspolitik: Die angeordneten Massnahmen entfalten nur dann ihre Wirkung, wenn sie allgemein verstanden und akzeptiert werden. Aus diesem Grund hat der Kanton Bern seine Corona-Website überarbeitet.

Bereits Anfang März 2020 gingen die Corona-Informationen des Kantons Bern online (www.be.ch/corona). Seitdem wurden sie über 13 Millionen mal aufgerufen. Seit Mittwoch erscheint die Seite in einem neuen Layout. Einerseits hat das Angebot das neue kantonale Design erhalten. Zum anderen wurde zumindest an der Oberfläche «aufgeräumt» und dadurch die Nutzerfreundlichkeit verbessert, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Insbesondere die Anwendung mit mobilen Geräten soll nun deutlich komfortabler sein. Rund 80 Prozent der…