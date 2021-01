ALPINISMUS Vor fünfzig Jahren gelang drei jungen Berner Oberländern im zweiten Anlauf eine Wintererstbegehung in den französischen Alpen. Der Erfolg löste ein grosses mediales Echo aus.

HANS HEIMANN

«Die Nordwand des Droites war das letzte Winterproblem in den Alpen», meint Häns Müller einleitend. «Das Eisfeld ist wesentlich steiler als dasjenige der Eiger-Nordwand», erklärt der Reichenbacher weiter. «Der obere Teil der Wand ist felsig und wird als Schwierigkeitsgrad 5 eingestuft. Pulverschnee an den Felsen erschwerte uns damals die Kletterei und erhöhte die Gefahr noch wesentlich.» Mit Hans Berger aus Steffisburg und dem Reichenbacher Hansjürg Müller startete er das Vorhaben, mit dem die damals Anfang Zwanzigjährigen schon seit einiger Zeit geliebäugelt hatten, am 23. Dezember 1970.…