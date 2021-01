In den letzten Jahrzehnten war sein Name untrennbar mit dem Weltcup am Chuenisbärgli verbunden: Hans Pieren. Noch einmal will der Rennleiter im nächsten Jahr aktiv sein, dann soll ein Nachfolger übernehmen.

«Nach den Rennen 2022 ist Schluss. 28 Jahre als Rennleiter des schönsten und schwierigsten Weltcup-Riesenslaloms und des nicht weniger schwierigen und spektakulären Slaloms sind genug», sagt der Adelbodner Rennleiter zu seinem angekündigten Rücktritt. «Nächstes Jahr werde ich sechzigjährig und das ist doch eine schöne runde Zahl, um aufzuhören und die Adelbodner Rennen in jüngere Hände zu geben.»

Hans Pieren begann im Sommer 1994 als Rennleiter und half mit, die internationalen Adelbodner Skitage vom Skirennen zu einem Mega-Event zu entwickeln. Zahlreiche schwierige Situationen galt es…