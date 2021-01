Am Dienstagmorgen führten die Lawinenspezialisten der Einwohnergemeinde Kandersteg mehrere Kontrollmessungen der Eisdicke des Oeschinensees durch. Nach mehreren Messungen an verschiedenen Punkten, welche die notwendige Tragfähigkeit bestätigten, wurde die Eisfläche für weitere Kontrollen mit einem kleinen Geländefahrzeug befahren. In einer Entfernung von ca. 40-50 Meter vom Ufer brach das Fahrzeug unvermittelt durch die Eisfläche, wie auf der Website der Gemeinde zu lesen ist. Glücklicherweise wurden keine der beteiligten Personen verletzt.

«Für die Beurteilung der Situation und Anordnung der notwendigen Massnahmen wurden die zuständigen Fachstellen des Kantons Bern beigezogen», heisst es weiter. Das Fahrzeug konnte im Verlauf des Nachmittags geborgen werden. Die Wasserqualität des Sees sowie der Trinkwasserversorgung wurde durch das Ereignis nicht beeinträchtigt.

Aktuell ist der Zugang auf den Oeschinensee noch gesperrt, die Eisdicke wird weiterhin regelmässig kontrolliert.