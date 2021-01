Heidi wurde als viertes Kind der Eltern Johann Adolf Fuhrer und Rosina geb. Germann am 9. Oktober 1945 geboren. Die Familie wohnte im Egerenschwand. Als Heidi drei Jahre alt war, starb ihr Mueti an den Folgen einer weiteren Geburt. Heidi kam dann zu einer Cousine von Mueti ufem Niderste, Adelboden. Dort fühlte sie sich wohl und geborgen. In dieser Zeit zog der Vater mit den anderen Kindern aufs Mühleport, wo er ein kleines Heimwesen erwarb.

Im Jahr 1950 verheiratete sich Vater mit Elise Sommer und Heidi wurde wieder nach Hause geholt, wo sie mit vier Geschwistern aufwuchs.

Heidi besuchte neun Jahre die Primarschule. Eine grosse Stärke war das Auswendiglernen von Gedichten, zudem hat sie viel gesungen. Während der Freizeit hat Heidi oft Kinder gehütet, manchmal fast über ihre Kräfte hinaus.

…