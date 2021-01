Die vom Bundesrat am 13. Januar angekündigten Hilfsmassnahmen für die Wirtschaft sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, gehen aber aus Sicht der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB noch zu wenig weit. Anders als während der Sommermonate wurden in den Wintermonaten massive Umsatzeinbussen verzeichnet. Die Bergbahnen mussten gesamtschweizerisch in der Wintersaison bis anhin einen Rückgang bei den Gästezahlen von 15,2 Prozent verzeichnen. In der Berghotellerie liegt der Buchungsstand für den Monat Januar bei 50 bis 60 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Der Bundesrat hat nun zwar die Härtefallregeln gelockert, sodass auch indirekt von den Schliessungen betroffene Unternehmen davon profitieren können. Aus Sicht der SAB werden die Härtefallmassnahmen aber nicht…