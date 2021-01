Viele fühlen sich nicht gehört

Der offene Brief an Bundesrätin Viola Amherd wurde aus schriftlichen Rückmeldungen von über 20 direkt betroffenen Mitholzern erstellt. Wenn die Angebote der Gemeinde so positiv verlaufen wären, wie Herr Lanz dies schildert, hätten wohl nicht rund 60 Personen unterzeichnet. Die Angebote der Gemeinde wurden durchaus auch von den Unterzeichnenden genutzt, trotzdem fühlten sie sich nicht gehört.

Laut dem Gemeindepräsidenten hat das VBS auf seiner Webseite 19 mögliche Räumungsvarianten ausgearbeitet. Die Möglichkeit, an diese Infos zu gelangen, ist vielleicht nicht für alle Betroffenen einfach. Einige Leute haben mehr Mühe, sich auf diese Weise zu informieren. Es sind nicht alle gleich PC- und Internetversiert.

Roman Lanz sagte am Mittwochmorgen, er habe den…