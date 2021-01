ESSAY Was verbirgt sich hinter der Maske? Wir sehen es nicht. So beflügeln die Mund-Nasen-Bedeckungen unbekannter Menschen unsere Phantasie – und der Blick fällt auf die Schönheit der Augen.

TONI KOLLER

Jetzt sind sie sogar in den Dorfstrassen der Kurorte vorgeschrieben: Die allgegenwärtigen Gesichtsmasken werden uns noch für längere Zeit verfolgen. Höchste Zeit also für einen Versuch, sich auch jenseits des epidemiologischen Zwecks mit den Papier- oder Stofffetzen anzufreunden. Der Weg dazu führt über die neue Wertschätzung dessen, was sichtbar bleibt: die Augen. Die Fenster zur Seele.

Je länger das Maskentragen zum Usus gehört, desto mehr fällt mir auf, wie schön mir die Augen der Leute erscheinen, deren untere Gesichtshälfte bedeckt ist. Kaum habe ich Augenkontakt mit Maskierten, bin…