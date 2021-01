Liebe Marianne,

du bist am 11. November 2020 von uns gegangen, bevor wir uns verabschieden konnten. Einen Herzinfarkt hast du nicht mehr überlebt. Wir denken aber sehr gerne an dich.

Zwei Jahre nach der Heirat deiner Eltern Cathrine Bertschinger und Emil Liggenstorfer erblicktest du am 8. April 1949 das Licht der Welt. Nach weiteren 20 Monaten wurde deine Schwester Lotti geboren. Mit ihr zusammen erlebtest du eine schöne und gute Erziehung. Deine Eltern lehrten dich christliche Werte wie Achtung vor jedem Menschen, Dankbarkeit, Ehrlichkeit und Genügsamkeit. Wesentlich zu deinen ersten Lebenserfahrungen gehörten deine lieben Grosseltern, die mit euch im gleichen Haus wohnten. Grosi konnte alles flicken, nur die tote Amsel nicht. So lerntest du den Umgang mit dementen und gebrechlichen…