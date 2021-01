Enkelkinder – Generation 2050

In Tagesschritten erfahren wir, ob Covid- 19 eine wachsende oder abnehmende Bedrohung für uns darstellt. In Wochenschritten erleben wir kranke und wieder gesundende Bekannte. Mit einer ungefähren Perspektive von einem Jahr erwarten wir das Ende dieser Bedrohung. Wie anders präsentiert sich aber die anerkanntermassen viel grössere Bedrohung: die Erwärmung unseres Klimas! Nicht heute (eiskalte Nacht), und auch nicht nächsten Sommer (schönes Badewetter) macht uns diese Entwicklung wirklich Angst. Nur noch wenige von uns sind in der Schweiz den Wetterextremen wirklich ausgeliefert, allenfalls Gärtner und Bauern.

Und wie unterschiedlich reagieren wir auf diese beiden Bedrohungsszenarien! Corona macht uns Angst, weil die eigene Gesundheit und wirtschaftliche…