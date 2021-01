LESERBRIEF ZUM ARTIKEL «HEISS BEGEHRTER PIEKS» IM «FRUTIGLÄNDER» NR. 3

In der Presse wird die Onlineregistrierung für die Corona-Impfung fast durchweg als positiv und einfach dargestellt. Man könnte daraus schliessen, dass die über 75-Jährigen sich problemlos mit PC und Handy in kurzer Zeit anmelden konnten.

Dass aber jede Computeranwendung und jedes Programm irgendwo einen Stolperstein hat, den man vielleicht übersieht, ist bekannt. Wer zum Beispiel nicht realisiert, dass es unter der eigenen Mail-Adresse verschiedene automatisch eingeblendete Telefonnummern gibt (Festnetz und Mobil), wird später nicht mehr weiterkommen, wenn er den falschen Link angeklickt hat. Die Sicherheitscodes werden nur über die Mobilnummer, aber nicht per E-Mail verschickt. Üblicherweise gibt es in solchen Fällen…