Am 22. Juni 1939 wurde Ruedi Michel als erster von drei Söhnen in Burglauenen / Grindelwald geboren. Die damaligen Lebensverhältnisse waren sehr bescheiden. Schon früh musste Ruedi im kleinen Bergbauernbetrieb mithelfen. Nach Stationen als Statterbub auf der Bussalp und als Helfer daheim konnte er im Jahr 1956 die Lehre zum Zimmermann beginnen. Das Arbeiten mit dem warmen Material Holz wurde zu einem Glücksfall für Ruedis ganzes Leben. Es erfüllte ihn immer wieder neu mit Freude.

Um sich den Arbeitsweg zu erleichtern, kaufte sich Ruedi nach der Abschlussprüfung und der RS ein Motorrad. Ein schwerer unverschuldeter Unfall zwang ihn zu einem fast viermonatigen Spitalaufenthalt in Interlaken, wo er von einer gewissen Heidi Mürner besonders liebevoll umsorgt wurde – wiederum ein Glücksfall,…