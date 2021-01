DIENST AUF DEM SOFA

Der Start war … naja … wie im Militär eben: Warten, dass es weitergeht. Das Einloggen in das Lernprogramm in der Homeoffice-Rekrutenschule klappte am Montag jedenfalls nicht. So haben über 4500 Rekruten schon mal einen Vorgeschmack bekommen, wie es denn sein könnte in der richtigen RS.

Pro Tag sechs Stunden Ausbildung, wöchentlich vier Stunden Sport – und das während der ersten drei RS-Wochen. Das ist zum Aushalten, wenn ich mit meiner Militärzeit vergleiche. Ausschlafen stand noch auf dem ersten Tagesbefehl des Soldatennachwuchses, während ihre etwa 8000 Kolleginnen und Kollegen schon lernten, gerade hinzustehen, richtig zu grüssen und grüne Kleider fassen.

Eigentlich ist es ein Traum: Militärdienst auf dem Sofa. Doch halt! Motzen übers Essen hat Gefahrenpotenzial,…