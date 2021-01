Mancherorts ist heute Weihnachten.

Ursprünglich wurde die Geburt und Erscheinung Jesu am 6. Januar gefeiert; bei armenischen Christen ist dies heute noch der Fall. Die meisten Kirchen feiern Weihnachten heute jedoch am 25. Dezember, während der 6. Januar als Dreikönigstag gilt. Schuld an den unterschiedlichen Daten ist unter anderem eine Kalenderreform aus dem 16. Jahrhundert.

frutiglaender.ch