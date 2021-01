Nachdem am Sonntag, 17. Januar 2021 im Thunersee bei Gunten eine leblose Frau aufgefunden worden war, hat die Kantonspolizei Bern im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen am Mittwoch, 27. Januar 2021, einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Die zuständige Regionale Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den 36-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Landschaft beantragen.

So ergaben sich anhand von Erkenntnissen aus Einvernahmen sowie polizeilichen Ermittlungen konkrete Verdachtsmomente, dass der Mann in direkter Verbindung mit dem Ableben der Frau steht. Es bestehen unter anderem Hinweise, dass der Mann mit der Frau am späteren Fundort zugegen war.

Nach wie vor sind nun umfangreiche Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse, aber auch zu den Hintergründen der Tat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Dezernat Leib + Leben der Kantonspolizei Bern im Gang.