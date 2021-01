Chancen von Covid-19 nutzen – Teil 1

Urs Pfenninger ist studierter Historiker, später bildete er sich im Bereich Kommunikationsmanagement weiter. Im Jahr 2011 erlangte er ein Zertifikat zum Thema «Tourismus für Quereinsteiger», das ihn schliesslich ins Frutigland führte. 2013 wurde Pfenninger Direktor von Adelboden Tourismus, seit 2018 ist er Direktor der Talk AG. Ab sofort nimmt der 51-Jährige die «Frutigländer»-Leser-Innen mit auf seine touristischen Streifzüge, welche er in seiner Kolumne «Tour de Tourisme» in Worte fasst.

Vor einem Jahr hätte sich wohl niemand auch nur annähernd vorstellen können, was in diesem verrückten 2020 alles auf uns zukommen sollte. Die Pandemie ist tief in unser aller Leben eingedrungen und hat unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht buchstäblich auf den…