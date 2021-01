Am Montag nahm die Feuerwehr ihr neues Tanklöschfahrzeug in Empfang. Mit 2000 Litern Fassungsvermögen und einigen Raffinessen ist es für jede Situation einsetzbar.

KATHRIN JUNGEN

Nach 21 Jahren hat das Duro-Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Frutigen mit 1000 Litern Fassungsvermögen ausgedient. Das neue Fahrzeug basiert auf einem Kommunaltransporter und wurde von Schmid Landmaschinen geliefert und bereit gemacht. Den Aufbau des Tanklöschwagens hat die FEUERWEHRtech Martin Rohrer in Sachseln vorgenommen. Am Montag wurde das neue Fahrzeug an die Feuerwehr übergeben, und sieben Fahrer wurden von Martin Rohrer instruiert.

Das neue Tanklöschfahrzeug wird auf schmalen Strassen zum Einsatz kommen, da es über Allradlenkung verfügt und dadurch sehr wendig ist. Zur Brandbekämpfung stehen ein…