Fast jeder nutzt WhatsApp. Doch in den letzten Tagen ist der Messenger-Dienst ins Gerede gekommen – irgendetwas mit Datenschutz. Kritische Geister rufen dazu auf, andere Dienste zu nutzen. Ein Sturm im Wasserglas? Ja und nein.

MARK POLLMEIER

Ihren Anfang nahm die Aufregung, wie so oft, in den sozialen Medien. Zu Beginn des Jahres äusserten sich erste Stimmen kritisch darüber, wie WhatsApp mit den gesammelten Daten umgehe. Von dort aus zog die Geschichte ihre Kreise, Nutzer begannen nachzufragen, die Presse berichtete. Was war geschehen?

Von den meisten noch unbemerkt, hatte WhatsApp seine Geschäftsbedingungen geändert. Unter anderem sollten künftig mehr Daten mit dem Mutterkonzern Facebook ausgetauscht werden. Verbunden waren die Änderungen mit einem Ultimatum: Wer WhatsApp weiterhin…