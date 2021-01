Eis am See und Eis am Bach

Das eine dieser zauberhaften Bilder entstand diese Woche am Blausee, das andere nur einen Katzensprung entfernt von der technisch beschneiten, mit drei Millionen Liter Wasser fit gespritzten Kunsteispiste am Chuenisbärgli.

BILDER THERESE ZAUGG/YVONNE BALDININI