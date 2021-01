Ich habe Zeitung gelesen, und schon bei den ersten Zeilen eines Artikels über Impfkritik habe ich sofort die ganze Runde am Frühstückstisch informiert, wie sehr mich das aufregt, dass so oft nicht primär sachliche Informationen transportiert werden, sondern Meinungen, dazu noch massiv (ab)wertende Meinungen. Die Aufregung hat viel mit den vergangenen Wochen zu tun: Zuzusehen, wie sich in Amerika fast die Hälfte der Bevölkerung von den gerichtlich geklärten Fakten abwendet, war schockierend. Fast die Hälfte einer Bevölkerung, die den Medien, den politischen Parteien, den Gerichten und den Geheimdiensten das Vertrauen entzieht. Das ist krass.

Und eben gleichzeitig wir hier, im zweiten Lockdown. Da gibt es die Massnahmen des Bundes, deren Timing und Ausgestaltung Fragen aufwerfen. Besonders…