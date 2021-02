LANGLAUF Vom 6. bis zum 14. Februar kann man sich auf der Kandersteger Loipe selbst herausfordern – auf einer acht Kilometer langen Strecke mit fest installierter Zeitmessung. Der 14-jährige Elia Studer vom SC Kandersteg hat diese Woche einen Versuch gewagt und schildert, was er dabei erlebte.

«Ich war zuerst nicht so überzeugt, weil ich – obwohl eigentlich ein geübter Langläufer – fast nie auf Zeit fahre oder an Wettbewerben teilnehme. Meine Mutter hat mich aber überredet. Zudem hat mich der Preis, eine Thermosflasche, gereizt. So habe ich mich doch überwunden, es mal zu versuchen. Für das Startgeld von 15 Franken für Kinder und 20 Franken für Erwachsene bekommt man einen Chip mit Startnummer (Transponder), der bei den Messstationen gescannt wird. Ich hatte die Nr. 110.

Wir, meine…