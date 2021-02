Impfdiplomatie – und was dahinter steckt

Es ist ein Wort, das bis vor wenigen Monaten in weiten Teilen der Welt nur theoretisch existiert hat: Impfdiplomatie. Dieses Wort beschreibt, wie mittels verteilen (und verkaufen) von Impfstoff auch andere Ziele verfolgt werden können – zum Beispiel, zwei Staaten (einen Impfstoffhersteller und einen Nutzer) auch geostrategisch enger aneinander zu binden.

Ein besonders spannendes Beispiel für Impfdiplomatie zeigt sich derzeit in Serbien. Dieses Land ist gleich aus mehreren Perspektiven interessant: Einerseits liegt es zwar eher am Rand Europas, aber eben doch in Europa. Gerade für Staaten, die mehr Verbündete in Europa haben wollen, ist Serbien darum ein gutes Einfallstor. Andererseits ist in Serbien aufgrund seiner Geschichte (den Zerfall…