Nächsten Sonntag hätte die 50. Ausgabe des Kandersteger Volkslaufs durchgeführt werden sollen. Statt des Jubiläumsanlasses wird nun eine Challenge durchgeführt. Ein Blick in die Geschichte lohnt sich alleweil.

KATHARINA WITTWER

«1972 schrieben Idealisten, an deren Spitze standen Edi Schild, Fritz Hari und Oskar Ogi, den ersten Kandersteger Volkslauf aus. Mit Krawatte, Wadenbinden, Rucksack und Hut machten sich Männlein und Weiblein auf den Weg», ist in der Jubiläumsschrift zum 100. Geburtstag des Skiclubs Kandersteg zu lesen. Damals war das Motto «Langläufer leben länger» in fast aller Munde. Die Initianten hatten damit den Nerv der Zeit getroffen. Der Anlass, an dem alle Vereine – ja sogar das ganze Dorf – mithalfen, wurde immer populärer. Wegen der kontinuierlich steigenden…