CURLING Mit zwei Niederlagen startete das Team Oberwallis / Stern in die Schweizermeisterschaft in Arlesheim. Am Montag lief es dann deutlich besser.

MICHAEL SCHINNERLING

Am Samstagabend fand ein Curlingmatch statt, wie man ihn sich wünscht. Die Frauenteams aus Aarau und aus dem Oberwallis lieferten sich ein starkes Duell auf dem Eis. Nach zehn Runden stand es 8:8. Erst im Zusatzend konnte Aarau das Spiel mit 9:8 für sich entscheiden. «Eigentlich war das Team Stern besser», fand der Präsident des Curlingclubs Oberwallis, Romuald Rothenfluh. Das zweite Spiel am Sonntag gegen St. Moritz lief dann nicht so richtig. Mit 8:2 kassierte das Team Stern eine klare Niederlage.

Deutlich vielversprechender sah es am Montagvormittag aus, als Team Stern mit 10:4 gegen Langenthal gewann. Der Sieg tat den…