Die Stärke des Volkes

In meiner letzten Kolumne habe ich die Bundesverfassung zitiert. Sinngemäss heisst es dort: «Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.» Allerdings habe ich dabei den ersten Teil dieses Satzes unterschlagen: «Frei ist nur, wer seine Freiheit gebraucht.» Diese beiden entgegengesetzten Aussagen in einem einzigen Satz symbolisieren zwei wesentliche Linien der politischen Auseinandersetzung, die weltweit für heisse Köpfe sorgt und leider oft auch zum Einsatz von Waffen führt. In vielen politischen Fragestellungen geht es um ein Abwägen zwischen individueller Freiheit und solidarischer Absicherung durch den Staat. Je nach eigenem Standpunkt tragen diese Linien unterschiedliche Namen. Oft (vielleicht zu oft) teilen wir die politische Gesinnung in ein…